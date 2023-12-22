В тушении огня участвовали 37 специалистов и 13 единиц техники.

В Екатеринбурге потушили открытый огонь в частных домах. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Свердловской области.

Инцидент произошел днем 8 мая в районе проспекта Космонавтов. Поступило сообщение о возгорании в двух частных домах. Площадь огня составила 600 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало. В тушении огня участвовали 37 специалистов и 13 единиц техники.

Ранее мы сообщали, что в Красноярском крае ликвидировали пожар в частном доме.

Видео: МЧС России