В Екатеринбурге потушили открытый огонь в частных домах. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Свердловской области.
Инцидент произошел днем 8 мая в районе проспекта Космонавтов. Поступило сообщение о возгорании в двух частных домах. Площадь огня составила 600 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало. В тушении огня участвовали 37 специалистов и 13 единиц техники.
Ранее мы сообщали, что в Красноярском крае ликвидировали пожар в частном доме.
Видео: МЧС России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все