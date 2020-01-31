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На Большеохтинском проспекте школьник напал на мать и пытался убежать от полицейских через окно
Сегодня, 10:28
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На Большеохтинском проспекте школьник напал на мать и пытался убежать от полицейских через окно

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Подросток попал в больницу с острым отравлением веществом депримирующего действия и травмами, которые получил при прыжке со второго этажа дома, когда пытался скрыться от полиции.

Накануне утром, 11 ноября, на Большеохтинском проспекте  16-летний юноша отлупил мать и пытался убежать от полицейских через окно квартиры, где он проживает с родителями. 

По информации Piter.tv, после того, как подросток напал на маму, приехала сотрудница отдела по делам несовершеннолетних. Женщина планировали провести проверку. Однако молодой человек решил сбежать от нее. Он выпрыгнул из окна второго этажа, но спрятаться не вышло. Школьник неудачно приземлился и получил травмы.

Пострадавшего доставили в больницу с катотравмой, гематомой, ссадиной лобной области, закрытым переломом левой голени, острым отравлением веществом депримирующего действия. Сейчас хулиган находится в реанимации.

Известно, что мальчик учится в 9 классе. Проживает в неполной семье и состоит на учете в ОДН.

Ранее на Piter.tv: девятиклассник ранил ножом в ногу 16-летнего мальчика на Косыгина.

Фото: Piter.tv

Теги: большеохтинский проспект, выпрыгнул из окна, напал на мать, полиция, трудный подросток
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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