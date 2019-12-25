Девятиклассник ранил ножом в ногу 16-летнего мальчика на Косыгина

Нападавший состоит на учёте в ОДН. Его задержали, когда он находился в нетрезвом состоянии.

Вечером четверга, 10 ноября, от диспетчера службы 03 поступило сообщение о ножевом ранении 16-летнего мальчика, который нигде не учится и не работает. Его госпитализировали с травмой ноги из квартиры бабушки на улицы Коммуны. Как стало известно Piter.TV, на пострадавшего напал девятиклассник.

Подросток объяснил, что пришёл в гости в квартиру на проспекте Косыгина к 15-летнему малознакомому. Ранение было нанесено во время внезапно возникшей ссоры.

Полицейские задержали подозреваемого по его месту жительства. Мальчик находился в состоянии алкогольного опьянения: установлено, что он состоит на учёте в ОДН.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что подростки украли одежду у школьника в Приморском районе.

Фото: Piter.TV