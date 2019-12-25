Девятиклассник ранил ножом в ногу 16-летнего мальчика на Косыгина

Вечером четверга, 10 ноября, от диспетчера службы 03 поступило сообщение о ножевом ранении 16-летнего мальчика, который нигде не учится и не работает. Его госпитализировали с травмой ноги из квартиры бабушки на улицы Коммуны. Как стало известно Piter.TV, на пострадавшего напал девятиклассник.
Подросток объяснил, что пришёл в гости в квартиру на проспекте Косыгина к 15-летнему малознакомому. Ранение было нанесено во время внезапно возникшей ссоры.
Полицейские задержали подозреваемого по его месту жительства. Мальчик находился в состоянии алкогольного опьянения: установлено, что он состоит на учёте в ОДН.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее мы сообщили о том, что подростки украли одежду у школьника в Приморском районе.
Фото: Piter.TV
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