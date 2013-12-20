Подростки украли одежду у школьника в Приморском районе

Хулиганы угрожали четверокласснику ножом и пистолетом.

Вечером четверга, 3 ноября, к патрулирующим местность сотрудникам полиции на Школьной улице обратился ученик 4 класса, сообщив, что трое подростков-хулиганов угрожали ему ножом и похитили его ботинки. Об этом стало известно Piter.TV.

В тот же день на улице Савушкина по "горячим следам" удалось задержать троих подозреваемых. Ими оказались один 16-летний и двое 15-летних подростков, все они состоят на учёте в ОДН.

Кроме того, к правоохранителям обратилась мать пострадавшего школьника. Она заявила, что первое нападение на сына произошло еще в конце сентября 2022 года. Ночью хулиганы подкараулили его, и, угрожая пистолетом, похитили кофту.

Подозреваемые обязаны явиться в СО по Приморскому району.Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что подросток избил сверстника ручкой от покупательской тележки на Богатырском проспекте.

Фото: Piter.TV