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Подростки украли одежду у школьника в Приморском районе
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Подростки украли одежду у школьника в Приморском районе

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Хулиганы угрожали четверокласснику ножом и пистолетом.

Вечером четверга, 3 ноября, к патрулирующим местность сотрудникам полиции на Школьной улице обратился ученик 4 класса, сообщив, что трое подростков-хулиганов угрожали ему ножом и похитили его ботинки. Об этом стало известно Piter.TV.

В тот же день на улице Савушкина по "горячим следам" удалось задержать троих подозреваемых. Ими оказались один 16-летний и двое 15-летних подростков, все они состоят на учёте в ОДН.

Кроме того, к правоохранителям обратилась мать пострадавшего школьника. Она заявила, что первое нападение на сына произошло еще в конце сентября 2022 года. Ночью хулиганы подкараулили его, и, угрожая пистолетом, похитили кофту. 

Подозреваемые обязаны явиться  в СО по Приморскому району.Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что подросток избил сверстника ручкой от покупательской тележки на Богатырском проспекте.

Фото: Piter.TV

Теги: криминал, приморский район, санкт-петербург, хулиганство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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