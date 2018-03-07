Петербуржец с пятью судимостями обокрал пенсионерку на улице Дыбенко
Сегодня, 10:59
Когда потерпевшая открывала дверь квартиры, мужчина выхватил у нее сумку с продуктами, где был кошелек с 2,5 тыс. рублей.

Полицейские Невского района задержали грабителя, который вырвал сумку из рук пенсионерки. 

По информации ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, 28 апреля к правоохранителям обратилась 81-летняя женщина, проживающая в доме на улице Дыбенко. Когда потерпевшая открывала дверь квартиры, неизвестный выхватил у нее сумку с продуктами, где был кошелек с 2,5 тыс. рублей, после чего скрылся. 

Днем 29 апреля на улице Подвойского по подозрению поймали 34-летнего местного жителя с пятью судимостями. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж), решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее на Piter.TV: подозреваемый в грабеже скрывался от полиции с 2000 года в Петербурге. 

Фото: Piter.TV 

