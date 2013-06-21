Политик раскритиковал высказывания Стубба и посоветовал ему воздержаться от подобных заявлений.

Президенту Финляндии Александру Стуббу, поддержавшему удары ВСУ по складам российского маркетплейса Wildberries, стоило бы прекратить разглагольствовать на эту тему. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов, сообщило РИА Новости.

Политик иронично оценил высказывания Стубба, предупредив, что от подобных заявленийлучше воздержаться.

Такие, как Стубб, превращают Украину в пустыню и приезжают в Киев поразглагольствовать. Лучше бы прикусил язык Владимир Константинов, депутат

После встречи в Киеве президент Финляндии назвал нападения на склады Wildberries разумной военной стратегией. В ответ Константинов подчеркнул, что по такой логике, уничтожение финского завода по производству БПЛА можно было бы счесть оправданным шагом.

Ранее финский лидер заявил, что украинские воздушные удары по объектам маркетплейса Wildberries могут якобы усилить давление на Москву и подтолкнуть к началу переговорного процесса с Украиной.

Фото: YouTube / Офіс Президента України