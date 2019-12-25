Атаки БПЛА на склады Ozon повлияли на условия оплаты для покупателей

Маркетплейс ограничил оплату после получения товара для FBO-заказов.

Ozon отменил возможность оплаты после получения товара для заказов в 38 регионах России. Как пояснили в пресс-службе компании, решение принято для снижения количества возвратов на складах. Изменение коснулось заказов на товары продавцов, работающих по модели FBO (со склада маркетплейса).

Мера стала частью поддержки предпринимателей, пострадавших от атак украинских беспилотников на склады Ozon. С 22 августа под удары попали объекты компании в Самарской и Оренбургской областях, Краснодарском крае, а также в Адыгее и Дагестане.

Продавцы, чьи страховые полисы покрывают ущерб от БПЛА, получат компенсации за уничтоженные товары.

Ранее сообщалось, что Wildberries строит в Казахстане более 260 тыс. кв. м складов.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)