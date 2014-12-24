Из загоревшейся гостиницы на Севастьянова эвакуировали 154 человека

По предварительным данным, никто не пострадал.

В Московском районе накануне вечером произошел пожар. Из опасной зоны были эвакуированы 154 человека, рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о возгорании на улице Севастьянова, 3, поступила на пульт спасателей 28 октября в 22:08. В комнате гостиницы полыхала обстановка на площади 1,5 "квадрата". Огонь потушили до прибытия сотрудников МЧС.

По предварительным данным, никто не пострадал. На место выезжали 15 пожарных и три единицы техники. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Фото: Piter.TV