Из загоревшейся гостиницы на Севастьянова эвакуировали 154 человека
Сегодня, 8:13
По предварительным данным, никто не пострадал.

В Московском районе накануне вечером произошел пожар. Из опасной зоны были эвакуированы 154 человека, рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу. 

Информация о возгорании на улице Севастьянова, 3, поступила на пульт спасателей 28 октября в 22:08. В комнате гостиницы полыхала обстановка на площади 1,5 "квадрата". Огонь потушили до прибытия сотрудников МЧС. 

По предварительным данным, никто не пострадал. На место выезжали 15 пожарных и три единицы техники. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее на Piter.TV: пожар на Фонтанке ликвидировали спасатели в центре Петербурга. 

Фото: Piter.TV 

Теги: московский район, пожар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

