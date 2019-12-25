Пожар на Фонтанке ликвидировали спасатели в центре Петербурга

Сильное возгорание на набережной Фонтанки удалось потушить без пострадавших.

В центре Санкт-Петербурга вечером 27 октября ликвидировали пожар, произошедший на набережной реки Фонтанки, 59 Б. Как сообщили в городском управлении МЧС России, горела металлическая пристройка размером 4 на 10 метров.

По данным ведомства, возгорание охватило всю площадь строения. Пожар был полностью потушен в 20:22.

Информации о пострадавших не поступало.

Очевидцы сообщали, что густой черный дым был виден на значительном расстоянии и распространился вдоль набережной. Причины возгорания устанавливаются.

Фото: Piter.TV