Пожар на Фонтанке ликвидировали спасатели в центре Петербурга

В центре Санкт-Петербурга вечером 27 октября ликвидировали пожар, произошедший на набережной реки Фонтанки, 59 Б. Как сообщили в городском управлении МЧС России, горела металлическая пристройка размером 4 на 10 метров.
По данным ведомства, возгорание охватило всю площадь строения. Пожар был полностью потушен в 20:22.
Информации о пострадавших не поступало.
Очевидцы сообщали, что густой черный дым был виден на значительном расстоянии и распространился вдоль набережной. Причины возгорания устанавливаются.
Фото: Piter.TV
