В центре Петербурга загорелось здание Лениздата

Пожар тушат двадцать спасателей.

Вечером 27 октября в Центральном районе Петербурга произошло возгорание в здании Лениздата на набережной Фонтанки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по городу.

Сигнал о пожаре поступил на пульт дежурного в 19:43. По данным спасателей, огонь вспыхнул в помещениях пятиэтажного здания площадью около 20 на 30 метров. В МЧС уточнили, что горит внутренняя обстановка на одном из этажей. К ликвидации возгорания привлечено 20 сотрудников ведомства и 4 единицы пожарной техники.

Площадь пожара и причины возгорания устанавливаются. На данный момент информации о пострадавших не поступало. По данным ведомства, работы по тушению продолжаются, территория вокруг здания оцеплена. Специалисты проводят проверку состояния конструкций и выясняют, мог ли огонь перекинуться на соседние помещения.

Фото: Piter.TV