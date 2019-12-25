Патрульные спасли из Невы собаку Лею, сбежавшую с Ладожского вокзала

Патрульный экипаж заметил борющееся с течением животное у Свердловской набережной.

Сотрудники патрульной службы Агентства внешнего транспорта во время рейда на катере вытащили из Невы обессилевшую собаку. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ведомства, отметив, что животное провело в холодной воде около часа.

Инцидент произошел 23 июля. По данным агентства, собака по кличке Лея сбежала от хозяев с Ладожского вокзала. Как именно она оказалась в реке, остается неизвестным.

Патрульный экипаж заметил борющееся с течением животное у Свердловской набережной. К моменту прибытия помощи Лея уже начала выбиваться из сил. Сотрудники оперативно достали ее из воды, доставили на берег и вскоре вернули владельцам.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: МАКС / Агентство внешнего транспорта