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Патрульные спасли из Невы собаку Лею, сбежавшую с Ладожского вокзала
Сегодня, 8:53
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Патрульные спасли из Невы собаку Лею, сбежавшую с Ладожского вокзала

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Патрульный экипаж заметил борющееся с течением животное у Свердловской набережной.

Сотрудники патрульной службы Агентства внешнего транспорта во время рейда на катере вытащили из Невы обессилевшую собаку. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ведомства, отметив, что животное провело в холодной воде около часа.

Инцидент произошел 23 июля. По данным агентства, собака по кличке Лея сбежала от хозяев с Ладожского вокзала. Как именно она оказалась в реке, остается неизвестным. 

Патрульный экипаж заметил борющееся с течением животное у Свердловской набережной. К моменту прибытия помощи Лея уже начала выбиваться из сил. Сотрудники оперативно достали ее из воды, доставили на берег и вскоре вернули владельцам.

Ранее мы сообщили о том, что 

Фото: МАКС / Агентство внешнего транспорта

Теги: санкт-петербург, спасение животны
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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