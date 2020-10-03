Беглов напомнил о подвиге ленинградцев-чернобыльцев в 40-ю годовщину трагедии

В России 26 апреля отмечают День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих трагедий. Ровно 40 лет назад произошла авария на Чернобыльской АЭС.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в своём обращении подчеркнул, что самоотверженные действия спасателей, сотрудников АЭС, пожарных, военных, строителей и медиков, прибывших из всех республик СССР, позволили предотвратить катастрофу глобального масштаба. Президент России также отметил, что подвиг ликвидаторов навсегда останется в истории страны.

Ленинград направил в Чернобыль тысячи специалистов, которые внесли огромный вклад в ликвидацию последствий аварии. Наш город чтит подвиг чернобыльцев. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

К 40-й годовщине трагедии в Петербурге завершилось масштабное благоустройство памятных мест. В Приморском районе на аллее Чернобыльцев открыт световой фонтан, высажены новые деревья и кустарники. Также комплексно благоустроен парк имени Академика Сахарова, где находятся мемориал "Жертвам радиационных катастроф" и "Колокол мира". Там появилась новая аллея ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС.

Сегодня на мемориалах проходят памятные церемонии и возложения цветов. В Петербурге активную деятельность ведут общественные организации чернобыльцев, работают музеи, посвящённые истории ликвидации радиационных аварий.

