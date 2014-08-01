В воскресенье Петербург накроет мокрым снегом и сильным ветром

В ближайшие дни погода в Петербурге и Ленинградской области существенно не изменится — сохранится холодная и ветреная погода с осадками, сообщает главный синоптик города и области Александр Колесов.

Циклон смещается к нам с Ботнического залива, проходит центром через Санкт-Петербург и в дальнейшем уходит на юго-восток.

Холодно, осадки в виде дождя, в воскресенье и понедельник — в виде мокрого снега и снега, местами с дождём, да ещё и сильные. Сильный ветер северного направления в тылу циклона уже с завтрашнего дня. Александр Колесов, главный синоптик Петербурга

По данным ФГБУ, в Петербурге в воскресенье ожидаются осадки, местами сильные, в виде дождя и мокрого снега. Днём возможно налипание мокрого снега. Ветер ночью юго-западный, западный, умеренный, утром и днём сменится на северо-западный и северный с порывами до сильного. Температура воздуха в течение суток составит +1…+3 градуса.

В Ленинградской области характер погоды будет схожим. Осадки — дождь, мокрый снег и снег, местами сильные. Утром и днём в отдельных районах — налипание мокрого снега и метель. Ветер северо-западный и северный, порывистый. Температура воздуха ночью от –1 до +4, днём — от +2 до +7 градусов.

Вероятность образования снежного покрова в несколько сантиметров в воскресенье значительная, да ещё и до утра понедельника снег будет оставаться на поверхности, хотя он и мокрый. Так что про поездку на летних шинах можно забыть на пару дней. Александр Колесов, главный синоптик Петербурга

По его словам, в понедельник и вторник северный ветер усилится ещё сильнее, но уже по всей территории области. Порывы ветра составят 15–20 м/с, на акватории Ладожского озера и Финского залива — более 20 м/с. Только к среде ветер ослабнет.

Но есть и хорошая новость, вторая порция сильного снега на атмосферном фронте, смещающегося теперь с востока, которая была вероятна во вторник, не доходит до Санкт-Петербурга, а остаётся на востоке области. Но нам с вами хватит и завтрашнего снега. Александр Колесов, главный синоптик Петербурга

Температура воздуха, по прогнозу Колесова, будет в пределах +2…+7 градусов, однако во время снега будет ближе к +2. На дорогах — сложная обстановка, предупреждают в ФГБУ. Атмосферное давление в воскресенье будет ночью слабо понижаться, днём — повышаться.

