В Петергофе запустили сезон фонтанов, а в Выборге пошёл снег

В Нижнем парке музея-заповедника "Петергоф" официально дали старт новому сезону фонтанов. А в это же время в Выборге Ленинградской области выпал снег.
С 11 апреля фонтаны Петергофа работали в тестовом режиме: специалисты промывали чаши, проверяли трубопроводы и настраивали напор. Теперь же сезон официально открыт, сообщает пресс-служба музея-заповедника.
Торжественный весенний праздник фонтанов в этом году состоится 16 мая. По традиции его посвящают особой теме — в 2026-м это Год единства народов России.
Между тем погода внесла свои коррективы в весеннее настроение жителей Ленобласти. В то время как в Петергофе запускали водные каскады, в Выборге пошёл снег. Апрельский снегопад, по данным очевидцев, был кратковременным, но напомнил, что весна в регионе бывает непредсказуемой.
Видео: ВКонтакте / "Нетипичный Питер | Санкт-Петербург"
