В Петергофе запустили сезон фонтанов, а в Выборге пошёл снег

Контраст между торжественным запуском фонтанов и зимним сюрпризом уже вызвал шутки в соцсетях: "Петергоф открыл лето, а Выборг закрыл весну".

В Нижнем парке музея-заповедника "Петергоф" официально дали старт новому сезону фонтанов. А в это же время в Выборге Ленинградской области выпал снег.

С 11 апреля фонтаны Петергофа работали в тестовом режиме: специалисты промывали чаши, проверяли трубопроводы и настраивали напор. Теперь же сезон официально открыт, сообщает пресс-служба музея-заповедника.

Торжественный весенний праздник фонтанов в этом году состоится 16 мая. По традиции его посвящают особой теме — в 2026-м это Год единства народов России.

Между тем погода внесла свои коррективы в весеннее настроение жителей Ленобласти. В то время как в Петергофе запускали водные каскады, в Выборге пошёл снег. Апрельский снегопад, по данным очевидцев, был кратковременным, но напомнил, что весна в регионе бывает непредсказуемой.

Ранее Piter.TV сообщал, что в субботу в Ленобласти похолодает до +9 градусов.

