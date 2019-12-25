В субботу в Ленобласти похолодает до +9 градусов, ожидаются дождь и мокрый снег

В Ленинградской области перед выходными ожидается прохладная и дождливая погода, поэтому жителям рекомендуют утеплиться и взять с собой зонты. В субботу, 25 апреля, по прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС", будет облачно, ночью с прояснениями. В ночные часы местами пройдут небольшие дожди и мокрый снег, а днем осадки продолжатся в большинстве районов. На дорогах возможна гололедица.

Ночью северо-западный и западный ветер будет дуть со скоростью 3-8 м/с, а днем сменит направление на южное и юго-западное, усилившись до 6-11 м/с. Температура воздуха ночью составит от -2 до -7 градусов, а у водоемов местами поднимется до +1 градуса. Днем столбики термометров покажут от +4 до +9 градусов.

Также ожидается gjнижение атмосферного давления.

