Беглов поздравил петербургских нотариусов с 160-летием со дня основания профессии в России

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил нотариусов с профессиональным праздником и юбилейной датой — 160-летием российского нотариата. 26 апреля 1866 года император Александр II подписал Положение о нотариальной части, что положило начало институту нотариата в стране.

Санкт-Петербург всегда отличался высокой правовой культурой. Сегодня в городе работают более 300 нотариусов. Система нотариата Петербурга — одна из самых больших в стране, а профессиональное объединение признано одним из лучших в России.

Как отметил губернатор, российский нотариат сегодня является гарантом надёжной защиты гражданско-правового оборота и безопасности экономической деятельности. Широкое внедрение современных электронных сервисов и дистанционных технологий позволяет оптимизировать процессы и повышать качество услуг, при этом неизменным остаётся ключевой принцип — законность, бесспорность и беспристрастность.

Беглов выразил особую признательность ветеранам отрасли за сохранение традиций и поблагодарил нотариусов и сотрудников нотариальных организаций за высокий профессионализм, ответственность и верность призванию.

Ранее Piter.TV сообщал, что Беглов напомнил о подвиге ленинградцев-чернобыльцев в 40-ю годовщину трагедии.

