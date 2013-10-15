В Польше усилят контроль за экспортом вооружений в "дружественные России страны"

Владислав Косиняк-Камыш напомнил об инциденте с продажей Ирану комплектующих.

Власти в Варшаве ввели усиленный контроль за экспортом вооружений и комплектующих для них в "дружественные России страны" после общественного скандала с продажей польской компанией запчастей для иранских дронов Shahed, произошедшего в 2022 году. Такие сведения подтвердил в эфире местной радиостанции Radio Zet министр национальной обороны в республике Владислав Косиняк-Камыш. Иностранный чиновник добавил, что местные спецслужбы ведут строгий надзор за подобными контрактами.

Необходимо, чтобы такие контракты, особенно со странами, которые поддерживают сейчас Россию, были под особым контролем, и мы такой контроль будем осуществлять. Владислав Косиняк-Камыш, глава Минобороны Польши

Напомним, что 18 июля радиостанция Radio Zet сообщила со ссылкой на расследование от Агентства внутренней безопасности (польской спецслужбы) о том, что в 2022 году польская компания WSK Poznan реализовала иранской компании Iran Motorsazan Company, производящей тракторы, топливные насосы. Затем такие насосы якобы были обнаружены на беспилотных летательных аппаратах Shahed 136.

Польша намерена направить Украине пакет военной помощи на €100 млн.

Фото и видео: YouTube / Radio ZET