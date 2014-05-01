Бывший ректор Мухинского училища художник Николай Марков скончался в Петербурге

Прощание с мастером состоится 7 августа в 15:30 в крематории на Шафировском проспекте, дом 12, литера А.

Санкт-Петербургский союз художников сообщил о кончине ленинградского художника и архитектора Николая Маркова. Он скончался на 88-м году жизни. Об этом в четверг, 6 августа, сообщает ТАСС.

Николай Марков умер 30 июля. Он был широко известен как кандидат архитектуры, профессор и многолетний руководитель ЛВХПУ им. В. И. Мухиной (сегодня – Академия Штиглица). Кроме того, художник заведовал кафедрой рисунка в ЛИСИ и состоял в Союзе художников СССР с 1975 года. Прощание с мастером состоится 7 августа в 15:30 в крематории на Шафировском проспекте, дом 12, литера А.

Николай Марков родился 24 апреля 1939 года в Псковской области. Его детство пришлось на военные годы – он пережил оккупацию и был угнан на работы в Германию. После окончания Великой Отечественной войны будущий художник получил образование в Ленинградском сварочном техникуме, а затем окончил ЛИСИ. Защитив кандидатскую диссертацию, он был удостоен Ленинской стипендии. Педагогическую деятельность Марков вел в родном строительном институте и в "Мухинском училище", которое возглавил в переломный для страны период – с 1988 по 1993 год.

В пресс-службе Союза художников отметили, что мастер оставил богатое творческое наследие. Сегодня его произведения хранятся в Российской национальной библиотеке, Всероссийском музее А. С. Пушкина, Государственном музее истории Санкт-Петербурга и других собраниях.

Коллеги и ученики сохранят светлую память о художнике и педагоге, чье искусство находило глубокий отклик у многих ценителей.

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Фото: МАКС / Санкт-Петербургский союз художников (СПбСХ)