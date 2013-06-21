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Захарова назвала выборы премьера Британии политическим анекдотом

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В МИД России раскрыли суть избирательной системы в Лондоне.

В Москве назвали политическим анекдотом действующую процедуру выборов премьер-министра Великобритании. Соответствующую реакцию в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik дала слушателям официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница из внешнеполитического ведомства уточнила, что дети в средней школе выбирают старосту честнее, чем сейчас в европейской стране избирается премьер-министр. Мария Захарова добавила, что никто не видел в стране прямой или полупрямой избирательной архитектоники.

За какого британского политического руководителя, который стоял у руля этой страны, голосовали? Да ни за кого и никогда... Пусть там через записочки, пусть через какие-то опросы, но там и то понятнее история, нежели то, как приходит к власти премьер-министр Британии.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что в конце июля 2026 года Энди Бернем сменил на должности главы национального правительства в Соединенном королевстве Кира Стармера. После этого иностранный чиновник назначил главой внешнеолитического ведомства в Лондоне бывшего министра энергетики Эда Милибэнда. 

Захарова назвала ФРГ рассадником "махровой русофобии" по примеру Третьего рейха.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik

Теги: великобритания, мария захарова, мид, парламентские выборы
Категории: Мировые новости, Новости России, Происшествия, Лента новостей,

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