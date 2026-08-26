В МИД России указали на агрессию большинства журналистов в ФРГ.

Германские власти испытывают такую же махровую русофобию, как и руководство Третьего рейха в отношении славян, и Россия не должна думать о чувствах этой "своры бешеных русофобов". Соответствующую реакцию в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik дала слушателям официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница из внешнеполитического ведомства оценила утверждения западных СМИ о том, что Москва якобы оскорбила власти в Берлине тем, что ВС РФ ударили Борисполю во время рабочего визита в Киев руководителя внешнеполитического ведомства ФРГ Йоханна Вадефуля. Мария Захарова не понимает, почему наша страна должна заботься о чувствах этих людей, пока от действующих политиков из Германии видится только ярая, махровая русофобия. Она отметила, что подобные шаги предпринимало руководство Третьего рейха к людям разных национальностей, "к евреям, славянам, цыганам и многим другим в 1930-1940-е годы".

Тут такая же абсолютная маргинализация, унижение, оскорбление и всяческие призывы к всевозможным отменам, и заголовком всему этому может стать фраза "лучше было бы, чтобы их вообще не было". Это то, что, к сожалению, возродилось сейчас в политических кругах Германии в отношении нашей страны. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова уточнила, что этот адский западный мейнстрим формировался абсолютно четко в послевоенном реваншистском ключе в СМИ Германии. Она заметила, что речь идет об агрессивных статьях немцев даже в отношении самих себя. По ее мнению, местные журналисты не приемлют никакой общечеловеческой этики и морали.

Захарова назвала Финляндию соучастником международного терроризма.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik