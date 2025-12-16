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Журналист Боуз: к кризису на Западе привела его бездарная политика, а не Россия
Сегодня, 13:38
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Журналист Боуз: к кризису на Западе привела его бездарная политика, а не Россия

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В Ирландии рассказали о причинах европейского кризиса.

В Ирландии высмеяли заявления коллективного Запада о России.  Соответствующее заявление местный журналист Чей Боуз сделал через социальные сети своим подписчикам. Он заметил, что международные союзники киевского режима сами виноваты в том кризисе, который мировое сообщество видит сейчас в регионе. По его мнению, речь идет о последствиях политического идиотизма и некомпетентности, которые постепенно разрушают города и даже целые страны. Эксперт добавил, что при этом не говорит о российских территориях.

Коррумпированные политические элиты и зависимые от них СМИ десятилетиями твердили, что "русские идут", но русские так и не пришли.

Чей Боуз, иностранный корреспондент

Ранее российский министр по иностранным делам Сергей Лавров неоднократно упоминал о том, что Москва не вынашивает никаких агрессивных планов против стран-членов НАТО и Европейского союза, а также готова письменно зафиксировать такие гарантии по безопасности. В Кремле неоднократно отмечали, что наша страна никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее национальных интересов.

Журналист Боуз обвинил Киев в терроризме из-за атаки на автобус в ДНР.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Chay Bowes

Теги: евросоюз, запад, ирландия, чей боуз
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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