Поезд "Демидовский экспресс" между Петербургом и Екатеринбургом станет двухэтажным

Расписание останется прежним: отправление из Екатеринбурга – в 23:35, отправление из Петербурга – в 16:02.

С 3 декабря 2026 года фирменный поезд №71/72 "Демидовский экспресс", курсирующий между Екатеринбургом и Санкт-Петербургом, будет полностью состоять из двухэтажных вагонов. Как сообщили в пресс-службе РЖД, это первый регулярный двухэтажный поезд до Екатеринбурга.

Расписание останется прежним: отправление из Екатеринбурга – в 23:35, отправление из Петербурга – в 16:02. Поезд продолжит делать остановки в Первоуральске, Кунгуре, Перми, Глазове, Кирове, Вологде, Череповце и других городах.

В составе предусмотрены вагоны СВ и купе, оборудованные душевыми, кондиционерами, детскими купе и розетками. Также в поезде есть вагон-ресторан. По данным РЖД, подвижной состав произведен на Тверском вагоностроительном заводе и соответствует современным требованиям безопасности и комфорта.

Ранее мы сообщили о том, что РЖД получили более 88 тысяч тонн рельсов для ВСМ.

Фото: Pxhere