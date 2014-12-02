РЖД получили более 88 тысяч тонн рельсов для ВСМ

Комбинат совместно с инженерами РЖД специально разработал этот профиль под проект будущей магистрали.

Российские железные дороги (РЖД) продолжают подготовку к строительству первой в стране высокоскоростной магистрали. Как сообщает пресс-служба компании, от поставщика уже поступило свыше 88 тысяч тонн рельсов.

Всего комбинат ЕВРАЗ ЗСМК должен произвести и отгрузить 161 тысячу тонн специальных рельсов марки ДТ350ВС400, которые необходимы для укладки главных путей линии между двумя столицами.

Комбинат совместно с инженерами РЖД специально разработал этот профиль под проект будущей магистрали. Изделия отличаются высочайшими требованиями по точности профиля и прямолинейности. Кроме того, металл обладает повышенной ударной вязкостью при экстремальных температурах до минус 60 градусов, что обеспечит надежность и безопасность движения поездов на скоростях до 400 км/ч.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти построили полигон для испытаний путей будущей ВСМ.

Фото: Пресс-служба ОАО "РЖД"