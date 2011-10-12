Минстрой призвал оборудовать парки и детские площадки камерами и кнопками "112"

В России объяснили нововведение необходимостью обеспечивания безопасности населения.

Российское министерство по строительству предложило распространить оснащение системами видеонаблюдения и кнопками экстренной связи "112" не только на детские площадки, но также и на общественные пространства в парках, лесопарковых и прибрежных зонах. Соответствующее заявление сделали чиновники из профильного ведомства федерального правительства в ответ на запрос со стороны вице-спикера Государственной думы Бориса Чернышова из ЛДПР. Такую законодательную инициативу поддержали ГУ МЧС и правоохранительные органы страны. Текст соответствующих документов по СМИ распространила пресс-служба ведомств и парламентария из нижней палаты.

Концептуально поддерживаются меры, направленные на создание безопасной среды для детей, а также обеспечение безопасности граждан в целом. Отмечаем, что реализацию таких мер целесообразно распространить не только на детские площадки, но и на общественные пространства, расположенные в парках, лесопарковых и прибрежных зонах населенных пунктов. ответ Минстроя РФ

Чиновники добавили, что установка камер видеонаблюдения и кнопок экстренной связи относится не к мероприятиям по благоустройству участков, а к мерам по обеспечению безопасности населения. Минстрой России уверен, что дальнейшая проработка проекта может быть продолжена в рамках развития аппаратно-программного комплекса "Безопасный город", координатором которого остается ГУ МЧС России. В экстренном ведомстве пояснили, что поддерживают инициативу политиков. В МВД предложили реализовывать документ в рамках развития комплекса "Безопасный город", финансирование которого осуществляется за счет бюджетов субъектов страны и органов местного самоуправления.

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Фото: Piter.tv