В России упростили согласование архитектурного облика объектов по проектам КРТ

Согласно новым правилам, подать заявление на согласование теперь смогут не только владельцы земельных участков.

Правительство России внесло изменения в правила согласования архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства. Нововведения должны ускорить реализацию проектов комплексного развития территорий (КРТ), рассказал портал "Строительный Петербург".

Согласно новым правилам, подать заявление на согласование теперь смогут не только владельцы земельных участков и объектов недвижимости, но и операторы КРТ, а также компании, заключившие договоры о комплексном развитии территорий.

Главное изменение заключается в том, что процедуру можно будет начать еще до завершения оформления прав на земельный участок. Это позволит одновременно проводить несколько этапов подготовки проекта вместо того, чтобы выполнять их последовательно.

По словам первого заместителя министра строительства и ЖКХ РФ Александра Ломакина, такой подход сократит инвестиционно-строительный цикл, поскольку согласование архитектурных решений можно будет вести параллельно с кадастровым учетом и регистрацией земельных участков.

Поправки утверждены постановлением Правительства РФ № 538 от 10 мая 2026 года. В Минстрое рассчитывают, что новые правила ускорят подготовку проектов комплексного развития территорий и сделают взаимодействие участников строительной отрасли более эффективным.

Фото: Минстрой России