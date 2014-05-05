Румыния потребовала от Украины запрограммировать БПЛА на самоуничтожение

Раду Мируцэ объяснил, какой запрос он направил в адрес коллеги Михаила Фёдорова.

Министр обороны Румынии Раду Мируцэ на конференции в преддверии летнего саммита НАТО в Турции заявил о том, что лично направил украинскому коллеге Михаилу Федорову официальный запрос с требованием перепрограммировать все украинские БПЛА на самоликвидацию в случае их попадания в территориальные воды Румынии. Соответствующими данными поделился местный телеканал Digi24. Западный чиновник из Бухареста пояснил СМИ, что при предварительном программировании запретных зон полета можно добиться самоликвидации дрона даже в условиях потери связи с оператором.

Для Румынии разумно объявить о том, что любой беспилотник, запущенный в Черное море, произведенный на Украине, должен быть запрограммирован таким образом, чтобы при случайном попадании в румынские территориальные воды, при любых условиях, он самопроизвольно взорвался. Раду Мируцэ, глава Минобороны Румынии

Ранее в акватории румынского гражданского порта Констанцы самопроизвольно взорвался морской беспилотник, однако никаких жертв не было зарегистрировано. Военное ведомство страны не указало происхождения БПЛА. Военнослужащие позже уточнили, что БПЛА "не является частью техники румынской армии и не был задействован в учениях, организованных недавно Минобороны в Черноморском регионе". Морской беспилотник относился к такому типу, который используется в ходе украинского конфликта.

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