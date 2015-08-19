МИД РФ закрывает консульство Румынии в Петербурге в ответ на действия Бухареста

Россия приняла зеркальные меры после того, как Румыния отозвала согласие на работу российского генконсульства в Констанце. Генеральный консул Румынии объявлен персоной нон грата, а его учреждение в Северной столице прекратит деятельность.

Министерство иностранных дел России уведомило румынскую сторону о закрытии генерального консульства Румынии в Санкт-Петербурге. Соответствующая нота была вручена послу страны, которого вызвали в ведомство. Одновременно с этим глава дипломатического представительства был проинформирован об объявлении румынского генконсула персоной нон грата — то есть иностранным дипломатом, пребывание которого на территории РФ признано нежелательным.

В пресс-службе МИД России пояснили, что данный шаг стал симметричным ответом на решение Бухареста, который ранее безосновательно, с точки зрения Москвы, отозвал разрешение на функционирование российского генконсульства в румынском городе Констанца. Таким образом, Россия применила принцип взаимности в дипломатической практике.

Подобные действия между государствами могут повлечь за собой дальнейшее охлаждение двусторонних отношений и осложнить консульское обслуживание граждан. Напомним, что дипломатические отношения между странами предусматривают не только сотрудничество, но и возможность принятия ответных шагов в случае, если одна из сторон считает свои интересы ущемлёнными.

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Фото: Piter.tv