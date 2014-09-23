Семак рассказал о слабой атаке "Зенита" в матче с "Локомотивом"

"Зенит" занимает вторую строчку, уступая лидеру всего одно очко.

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал игру команды в матче с "Локомотивом". Встреча завершилась нулевой ничьей. Наставник отметил, что петербуржцы действовали не слишком активно в атаке. При этом тренер считает, что повода для паники нет. Соперник хорошо сыграл в обороне. Команде нужно продолжать работу, чтобы побеждать во всех оставшихся матчах.

Сейчас "Зенит" занимает вторую строчку турнирной таблицы с 56 очками. На первом месте "Краснодар", у которого 57 баллов. "Локомотив" расположился на третьей позиции с 49 очками после 26 встреч.

Ранее Семак заявил, что "Зенит" наказал Вендела так, что повторять демарш не захочется.

