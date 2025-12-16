Россияне рассказали, как предпочитают решать конфликты с соседями

Опрошенные газетой ВЗГЛЯД граждане назвали самые разные способы урегулирования споров: от мирного диалога до вызова полиции и использования виброколонки.

Газета ВЗГЛЯД провела опрос среди россиян о том, как они предпочитают решать конфликты с соседями. Мнения респондентов разделились.

Большинство опрошенных считают, что все напряжённые ситуации следует решать тихо, мирно и полюбовно, если это возможно. По словам одного из участников опроса, применение физической силы маловероятно, а в качестве эффективных способов он назвал обращение в управляющую компанию и полицию. Другая респондентка отметила, что чаще всего достаточно просто поговорить с соседями, но если они не понимают, можно привлечь участкового.

Впрочем, не все готовы сразу звонить в полицию. Одна из опрошенных девушек сообщила, что конфликт можно решить по-разному: покричать, пригрозить или вызвать полицию. Молодой человек предпочитает действовать напрямую — стучаться к соседям в квартиру и разговаривать. Некоторые респонденты предложили нестандартные подходы. Одна из женщин поделилась идеей договориться о графике шума: сегодня шумим мы, завтра — вы, если это не касается маленьких детей. Другой участник опроса признался, что использует виброколонку bluetooth, включая соседям музыку в потолок и стены, и таким образом уже "вылечил" пару соседей, хотя с некоторыми удалось договориться.

Однако большинство избегают радикальных мер. Одна из москвичек считает стук по батареям последним вариантом и советует начать с сообщения в домовой чат. Некоторые же предпочитают вовсе молчать, занимая тихую позицию. Один из респондентов рассказал, что перестал выносить чужие мешки с мусором из подъезда, а другая девушка и вовсе решила проблему, переехав в частный дом вдали от людей.

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Фото: 360.ru