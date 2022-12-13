Во время похода Калиниград-Петербург бесследно исчез матрос судна "Буран"

Как отмечают свидетели, 33-летний мужчина был эмоционально нестабилен во время рейса, несмотря на большой опыт.

Во время рейса из Калининграда в Петербург со спасательного судна "Буран" исчез матрос. Об этом сообщил Telegram-канал "Mash на Мойке".

Коллеги характеризовали 33-летнего мужчину как опытого моряка: по их словам, он выходи в море не менее 10 лет подряд. Тем не менее, в этот раз эмоциональное состояние матроса было нестабильным. Капитан и команда заметили, что у него стали проявляться галлюцинации и другие изменения в психике.

Предположительно мужчина пропал во время перехода судна из Балтийска в Гданьский залив.

Ранее мы сообщили о том, что число пропавших людей в Петербурге и Ленобласти уменьшилось впервые за 10 лет.

Фото: Pxhere