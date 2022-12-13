Во время похода Калиниград-Петербург бесследно исчез матрос судна "Буран"

Во время рейса из Калининграда в Петербург со спасательного судна "Буран" исчез матрос. Об этом сообщил Telegram-канал "Mash на Мойке".
Коллеги характеризовали 33-летнего мужчину как опытого моряка: по их словам, он выходи в море не менее 10 лет подряд. Тем не менее, в этот раз эмоциональное состояние матроса было нестабильным. Капитан и команда заметили, что у него стали проявляться галлюцинации и другие изменения в психике.
Предположительно мужчина пропал во время перехода судна из Балтийска в Гданьский залив.
Ранее мы сообщили о том, что число пропавших людей в Петербурге и Ленобласти уменьшилось впервые за 10 лет.
Фото: Pxhere
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