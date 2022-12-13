Число пропавших людей в Петербурге и Ленобласти уменьшилось впервые за 10 лет

Волонтерам удалось завершить более 2 тыс. поисковых операций со статусом "Найден, жив".

Участники поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" рассказали об итогах 2022 года. Как выяснилось, с января волонтёры получили 3 тыс. 270 заявок на территории Петербурга и 47-ого региона. Кроме того, впервые за 10 лет число заявок пошло на снижение. Об этом говорится в официальной группе отряда ВКонтакте.

В "ЛизаАлерт" подчеркнули, что с момента создания организации количество пропавших граждан увеличивалось. Процесс начал останавливаться в апреле прошлого года, после которого число заявок становилось меньше каждый месяц. По сравнению с 2021 мы за 1ц месяцев было подано на 153 заявки меньше. При этом добровольцы провели 2 545 поисковых операций с завершающим статусом "Найден, жив".

Всего за год в "ЛизаАлерт" было проведено 14 вводных лекций и 447 детских занятий, прошло обучение 28 старших поисковиков, создано новое направление по работе на воде.

Ранее мы сообщили о том, что патрулирование водных объектов в Петербурге усилят из-за запрета выхода на лёд.

Фото: ВКонтакте / ЛизаАлерт Питер