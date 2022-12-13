Патрулирование водных объектов в Петербурге усилят из-за запрета выхода на лёд

Покрытие Финского залива и других акваторий пока не обладает достаточной прочностью.

В Северной столице усилят рейды на водоёмах в зимний период. Как сообщила пресс-служба Смольного, мера связана с запретом выхода на лёд, который не всегда соблюдается горожанами.

В городском правительстве напоминают, что, несмотря на отрицательную температуру, поверхность Финского залива и других акваторий Петербурга пока не обращают достаточной прочностью. Таким образом, при выходе на лёд сохраняется максимальная опасность.

Напомним, что запрет действует с 15 ноября 2022 года. В наступившем году спасатели вывели с ледовой поверхности 80 человек.

Ранее мы сообщили о том, что семь рыбаков едва не уплыли на льдине в Финском заливе.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по СПб