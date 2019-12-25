С 15 ноября в Петербурге начнёт действовать запрет выхода на лёд

Запретить выход на лёд в Петербурге планируется с 15 ноября. Соответствующий проект постановления городского правительства сейчас проходит антикоррупционную экспертизу. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.
Отмечается, что мера продлится по 15 апреля и будет касаться выхода на лёд на водных объектах города. В акватории Финского залива, а на ручьях, прудах и озерах запрет продлится с 15 ноября по 15 января и с 15 марта по 15 апреля.
Нарушителлей ждёт предупреждение или административный штраф в размере от 1 тыс. до 5 тыс. рублей.
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Фото: Правительство Петербурга
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