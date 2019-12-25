Талисманом фестиваля ко дню туризма в Петербурга станет Эрмитажный кот

Фестиваль будет приурочен к началу осенне-зимнего туристического сезона.

С 23 по 25 сентября в Петербурге пройдет фестиваль ко Всероссийскому дню туризма. Талисманом мероприятия станет Эрмитажный кот.

Петербуржцам предлагают выбрать имя для персонажа в голосовании, которое проходит в Telegram-канале "Visit Petersburg". Итоги конкурса подведут уже 22 сентября.

Фестиваль проведут на Дворцовой площади. Торжественный старт празднику дадут 23 сентября в 20:00.

Яркие интерактивные павильоны появятся на Дворцовой площади. Каждый из них будет посвящен определенной тематике – дизайну, спорту, водному туризму, детскому Петербургу, новой туристской географии. говорится в описании.

24 сентября в 11:00 пройдет закрытие мотосезона. Во все дни запланирована музыкальная программа.

Фото: правительства Петербурга