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Талисманом фестиваля ко дню туризма в Петербурга станет Эрмитажный кот
Сегодня, 16:41
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Талисманом фестиваля ко дню туризма в Петербурга станет Эрмитажный кот

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Фестиваль будет приурочен к началу осенне-зимнего туристического сезона.

С 23 по 25 сентября в Петербурге пройдет фестиваль ко Всероссийскому дню туризма. Талисманом мероприятия станет Эрмитажный кот.

Петербуржцам предлагают выбрать имя для персонажа в голосовании, которое проходит в Telegram-канале "Visit Petersburg". Итоги конкурса подведут уже 22 сентября. 

Фестиваль проведут на Дворцовой площади. Торжественный старт празднику дадут 23 сентября в 20:00.

Яркие интерактивные павильоны появятся на Дворцовой площади. Каждый из них будет посвящен определенной тематике – дизайну, спорту, водному туризму, детскому Петербургу, новой туристской географии.

говорится в описании.

24 сентября в 11:00 пройдет закрытие мотосезона. Во все дни запланирована музыкальная программа.

Фото: правительства Петербурга

 

Теги: дворцовая площадь, день туризма
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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