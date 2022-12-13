Семь рыбаков едва не уплыли на льдине в Финском заливе

Семь человек не смогли самостоятельно выбраться на берег.

На ледовом поле Финского залива около 15:00 дня образовалась трещина. Инцидент произошел у дома № 104 на Лахтинском проспекте, пишут в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Семь человек не смогли самостоятельно выбраться на берег. Спасатели доставили всех на сушу. Помощь медиков не понадобилась. Спасатели призывают петербуржцев не подвергать жизнь неоправданному риску и не выходить на лед водоемов.

Ранее СК Ленобласти предупредил об опасности травмирования граждан зимой. Наиболее часто травмы возникают из-за падения во время гололеда и провала под лед при выходе на замерзшие водоёмы.

Фото: Piter.tv

