СК Ленобласти предупредил об опасности травмирования граждан зимой

Наиболее часто травмы возникают из-за падения во время гололеда и провала под лед при выходе на замерзшие водоёмы.

В зимний период риск травмирования граждан, в том числе детей, значительно возрастает. О том, как избежать опасных ситуаций, рассказал "МК в Ленобласти" со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета 47-ого региона.

В ведомстве напомнили, что наиболее часто травмы возникают из-за падения во время гололеда и провала под лед при выходе на замерзшие водоёмы. Кроме того, зимой сохраняется риск возгорания в помещении из-за использования неисправных электроприборов и нарушения норм безопасности.

Для предотвращения трагедий сотрудники МЧС по региону устраивают регулярные рейды, в ходе которых вычисляются нарушители запрета выхода на лёд. Одна из проверок прошла накануне на акватории Невы в Шлиссельбурге. Нарушителям вынесены предупреждения.

Кроме того, в региональном СК напомнили об опасности, которая подстерегает вблизи домов.

Зимой возрастает риск травмирования в результате падения на людей снега и наледи с крыш зданий. Каждый факт гибели и травмирования проверяется следственными органами СК России, при наличии оснований возбуждаются уголовные дела. отметили в СУ СК по Ленобласти

Также следователи подчеркнули, что при обнаружении факта ненадлежащей работы ответственных лиц по обес­печению безопасности граждан в зимний период нужно обращаться по контактным телефонам дежурных коммунальных служб.

Ранее мы сообщили о том, что на Мурманском шоссе в Ленобласти открылась новая электрозарядная станция.

Фото: Telegram / Аварийно-спасательная служба ЛО