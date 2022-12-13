В Кобулети ищут пропавшую в море основательницу петербургского детского театра "Лось и светлячок"

Ирина Слюсарь пыталась спасти из воды собаку. Её подруге удалось спастись.

Спасатели в Кобулети (Грузия) четвёртые сутки проводят операцию по поиску одной из основательниц петербургского семейного театра "Лось и светлячок" Ирины Слюсарь. Информация об этом появилась в соцсетях.

Сообщается, что 22 февраля вечером девушка гуляла с подругой и собакой по берегу, когда животное накрыла волна. При попытке спасти собаку Ирина не смогла выбраться из воды, её унесло в море. Второй девушке удалось выбраться.

Поисками активно ведут МВД и волонтёры. В день инцидента на Ирине была чёрная шапка, коричневая куртка, рыжий шарф и резиновые сапоги.

Фото: Telegram / Лось и светлячок