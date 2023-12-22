Дифференцируемые тарифы на платную парковку могут ввести в Петербурге

Некоторые центральные районы Петербурга имеют постоянную загрузку более 85%, что является основанием для повышения тарифов.

Законодательное собрание Петербурга рассмотрит вопрос о введении дифференцированных тарифов на платную парковку в Петербурге. По данным "Фонтанки", доцент РАНХиГС Виталий Горохов рекомендует водителям использовать общественный транспорт, ссылаясь на практику мировых столиц, где большое количество автомобилей негативно сказывается на комфорте городской среды.

Согласно цифрам транспортной аналитики, некоторые центральные районы Петербурга имеют постоянную загрузку более 85%, что является основанием для повышения тарифов. Горохов заявляет, что желание долго оставлять автомобиль на парковке противоречит целям предназначения таких мест.

ЗакС рассмотрит данный вопрос на основе опыта Москвы, где цены на парковку варьируются от 40 до 450 рублей в зависимости от времени и удаленности от центра. В Петербурге стандартная цена парковочного места составляет 100 рублей на любой из улиц.

В комитете по транспорту не планируется сокращать время работы платной парковки или менять режимы дня и ночи. В настоящее время работы парковки соответствует ритму жизни и пиковому трафику.

Ранее мы сообщили о том, что загруженность улиц Петербурга в зоне платной парковки снизилась более чем на 47%.

Фото: Piter.TV