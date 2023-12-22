Загруженность улиц Петербурга в зоне платной парковки снизилась более чем на 47%

Средняя задержка движения транспорта на магистральных улицах в рабочие дни сократилась на 10,3% и почти на 6% в случае дорог общего пользования.

Показатели перегруженности дорог Петербурга снизились на более чем 47,2% на сети магистральных улиц, попадающих в зону платной парковки, и на более чем 35,5% на дорогах общего пользования в этой зоне. Такие данные приводит городской комитет по транспорту.

В Центральном районе показатели снизились на 40,5% и 34,2% соответственно, в Петроградском – на 32,6% и 32,2%, в Адмиралтейском – на 32,3% и 23,9%, в Василеостровском – на 42,2% и 15,8%. По центру города и на магистралях снижение составило 36,5% и 20,6%, а на дорогах общего пользования – 29,3% и 14,4%.

Средняя задержка движения транспорта на магистральных улицах в рабочие дни сократилась на 10,3% и почти на 6% в случае дорог общего пользования. В Центральном районе показатели составили 13,6% и 7,8%, в Адмиралтейском – почти 9,9% и 5,5%, в Василеостровском – 5,7%, в Петроградском – 3,3% и 1,5%, а в центральной зоне города – более чем 8,6% и 4,2%. На всей территории Северной столицы показатель сокращения составил почти 3%.

Ранее мы сообщили о том, что повышение тарифов на парковку в центре Петербурга в праздники не планируется.

Фото: Piter.TV