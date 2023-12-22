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Повышение тарифов на парковку в центре Петербурга в праздники не планируется
Сегодня, 17:13
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Повышение тарифов на парковку в центре Петербурга в праздники не планируется

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Бесплатные места не появятся.

В Петербурге "праздничных" тарифов на парковку в центре Петербурга не планируется. Повышать стоимость стоянки не будут. Но и бесплатные места не появятся из-за праздников. Об этом сообщили в пресс-службе городского центра управления парковками.

В Санкт-Петербурге не планируют вводить никаких "праздничных" тарифов, парковка будет платная, без изменений.

Пресс-служба  городского центра управления парковками

В Москве в дни государственных праздников жители могут оставлять машины на любых улицах столицы, даже там, где действуют повышенные тарифы. В Северной столице решили не перенимать опыт коллег.

Ранее мы писали, что автомобилистов лишат бесплатных 15 минут парковки у Ладожского вокзала.

Фото: Piter.tv

Теги: праздники, тарифы на парковку, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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