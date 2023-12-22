Повышение тарифов на парковку в центре Петербурга в праздники не планируется

Бесплатные места не появятся.

В Петербурге "праздничных" тарифов на парковку в центре Петербурга не планируется. Повышать стоимость стоянки не будут. Но и бесплатные места не появятся из-за праздников. Об этом сообщили в пресс-службе городского центра управления парковками.

В Санкт-Петербурге не планируют вводить никаких "праздничных" тарифов, парковка будет платная, без изменений. Пресс-служба городского центра управления парковками

В Москве в дни государственных праздников жители могут оставлять машины на любых улицах столицы, даже там, где действуют повышенные тарифы. В Северной столице решили не перенимать опыт коллег.

Ранее мы писали, что автомобилистов лишат бесплатных 15 минут парковки у Ладожского вокзала.

Фото: Piter.tv