Автомобилистов лишат бесплатных 15 минут парковки у Ладожского вокзала

Нововведения начнут действовать с 1 марта.

Вокруг Ладожского вокзала изменят схему движения, из-за чего парковка станет платной с первой минуты. Об этом сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги (ОЖД).

Легковой автотранспорт, включая такси, теперь сможет свободно двигаться Гранитной улице, обеспечивая более удобную посадку и высадку пассажиров прямо у вестибюля Ладожского вокзала. Для граждан также открыт прямой выход из метро на вокзал по типу "сухие ноги".

При этом, для обеспечения удобства автомобилистов введена платная парковка на 82 машины, расположенная на пандусе Ладожского вокзала. С 1 марта на ней оплата парковки будет взиматься согласно тарифной сетке с момента въезда на парковку, а не через 15 минут, как было ранее.

Ранее на Ладожском вокзале реконструировали помещения, примыкающие к вестибюлю станции метро.

Фото: ОЖД