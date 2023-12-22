"Северсталь" обыграла СКА всухую на "СКА Арене"

Счет матча составил 3:0.

Сегодня, 20 февраля, в Петербурге на "СКА Арене" СКА сразился с "Северсталью" из Череповца в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом рассказали в пресс-службе петербургской сборной.

Счет матча составил 3:0. В составе "Северстали" отличились Никита Коростелев (38-я и 51-я минуты) и Адам Лишка (58-я минута).

СКА с 93 очками занимает первое место в таблице Западной конференции, "Северсталь" – пятое (80 очков).

Кроме того, отмечается, что петербуржцы впервые проиграли на новой арене.

Ранее на Piter.TV: СКА сыграл с "Торпедо" и одержал пятую подряд победу в КХЛ.

Фото: пресс-служба СКА