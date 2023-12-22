СКА сыграл с "Торпедо" и одержал пятую подряд победу в КХЛ

Теперь СКА, набрав 93 очка, занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции.

Хоккейная команда СКА выиграла в матче регулярного чемпионата Континентальной Хоккейной Лиги (КХЛ) у "Торпедо" из Нижнего Новгорода. Это уже пятая победа армейцев подряд.

Матч прошёл на "СКА Арене" и закончился со счётом 4:3 (1:0, 0:2, 3:1) в пользу хозяев. Шайбы точными ударами забросили Андрей Педан (11-я минута), Николай Поляков (46), Марат Хайруллин (47) и Максим Федотов (51). У "Торпедо" очки команде принесли Николай Коваленко (36), Бобби Линч (39) и Денис Ян (42).

Теперь СКА, набрав 93 очка, занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции. Во вторник, 20 февраля, армейцы будут играть дома против "Северстали" из Череповца.

Ранее мы сообщили о том, что матч на "СКА Арене" ограничил вход на станцию "Парк Победы".

Фото: СКА