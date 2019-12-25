В Ленобласть с рабочим визитом прибыл Медведев для проверки защиты неба

Медведев оценил в Ленобласти эффективные разработки для борьбы с беспилотниками.

Заместитель Председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев совершил рабочий визит в Ленинградскую область. О поездке сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своём телеграм-канале.

В рамках визита инженеры-конструкторы местных предприятий представили Медведеву эффективные военные разработки, применяемые для борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Кроме того, были осмотрены комплексные тактические занятия.

Как уточнил Дрозденко, это финальный этап обучения мобильных огневых групп. Подготовка позволяет военнослужащим эффективно защищать Ленинградское небо. Ключевая задача таких учений — отработка действий МОГ и эшелонированной обороны по противодействию БПЛА противника.

Губернатор подчеркнул, что приоритетом для властей остаётся безопасность жителей, инфраструктуры и промышленных объектов.

Медведев рассчитывает на победу России в СВО "в видимой перспективе".

Фото: Telegram/Александр Дрозденко