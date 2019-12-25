В Ораниенбаумском саду открыли памятник Кириллу Лаврову к 101-ой годовщине артиста

Общая площадь монумента составляет 8,4 квадратных метра при высоте 2,5 метра.

Во вторник, 15 сентября, в Петербурге состоялось открытие памятника народному артисту СССР и почетному гражданину города Кириллу Лаврову. Об этом сообщили в Смольном.

Скульптуру установили на пересечении Чкловского проспекта и Ораниенбаумской улицы. В торжественном мероприятии приняли участие губернатор Александр Беглов, председатель Законодательного собрания Александр Бельский и специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

В правительстве добавили, что открытие монумента приурочено к 150-летию Союза театральных деятелей Российской Федерации и 101-й годовщине со дня рождения артиста. Кирилл Лавров долгое время служил в Большом драматическом театре имени Г.А. Товстоногова (БДТ), а после смерти режиссера стал его руководителем. Также он возглавлял Ленинградское отделение Всероссийского союза театральных деятелей СССР и был депутатом Верховного совета СССР.

Центром композиции стала фигура актера в движении. Общая площадь монумента составляет 8,4 квадратных метра при высоте 2,5 метра. Авторами проекта выступили скульптор Георгий Франгулян и архитектор Олег Харченко.

Ранее мы сообщили о том, что в центре Петербурга открыли памятник профессору Преображенскому и Шарику.

Фото: Правительство Петербурга