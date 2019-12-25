В Петербурге появится частный музей-квартира петербургских ангелов

Экспозиция расскажет о художниках-кукольниках Романе Шустрове и его жене Марии Касьяненко.

В следующий четверг, 18 ноября, в Петербурге откроется частный музей-квартира петербургских ангелов — художников-кукольников Романа Шустрова, автора Петербургского, Любашинского и Печального ангелов, а также его жены Марии Касьяненко. Об этом сообщила "Фонтанка".

Музей расположился на проспекте Римского-Корсакова. Отмечается, что в назначенную дату двери музея откроют только для узкой группы близких семьи, и лишь потом площадка начнет прием по предварительной записи через соцсети. Коллекцию будут показывать в квартире, где некоторое время жила пара.

В музее уточнили, что Роман прожил на новом месте недолго, но дух, атмосфера творчества, которую и после смерти мужа сохраняла Мария, остались в этой мемориальной мастерской-квартире. Близкие семьи решили это место сделать живым интерактивным музеем, там будут проводить встречи, постановки, мини-выставки.

Роман Шустров скончался в мае 2020 года после заражения коронавирусом. Его жена ушла через год, в апреле 2021 года.

Напомним, что скульптура "Печального ангела" художника стала преемником "Стены памяти", которая была на Малой Садовой. 3 марта губернатор Петербурга решил открыть памятник на день раньше срока без его организаторов.

Фото: Facebook / Мария Касьяненко