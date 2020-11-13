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Петербургский ангел вдохновил Добрякову на создание сказки "Два ангела"
Сегодня, 21:10
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Петербургский ангел вдохновил Добрякову на создание сказки "Два ангела"

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Скульптуру создал Роман Шустров.

Петербургский скульптор Роман Шустров послужил прообразом сказки Елены Добряковой "Два ангела". Об этом писательница рассказала телеканалу "Санкт-Петербург"

Как рассказала Добрякова, на сказку ее вдохновил петербургский ангел-старичок, сидящий на скамейке в Измайловском саду около Молодежного театра на Фонтанке. Создал его именно Роман Шустров. В какой-то момент Добрякова поняла, что у нее не было еще сказки про ангелов, и она "вот раз и сама появилась".

В свое время писательница дружила как с самим Шустровым, так и с его женой Марией Касьяненко. Весной прошлого года Роман Шустров скончался в Мариинской больнице. В начале мае Шустрова госпитализировали с двусторонним воспалением легких. Его состояние оценивали как тяжелое, он находился на ИВЛ. Несколькими днями ранее после заболевания коронавирусом умер его брат – Александр.

Фото: ВКонтакте / Роман Иванович Шустров

Теги: елена добрякова, петербургский ангел, сказка
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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