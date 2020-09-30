Вдова скульптора Романа Шустрова ушла из жизни "по своему выбору"

Тело 35-летней женщины нашли накануне вечером в квартире на Римского-Корсакова.

Вдова автора петербургских ангелов, скульптора Романа Шустрова 26 апреля была найдена мёртвой в квартире на проспекте Римского-Корсакова. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

Рядом с телом Марии Касьяненко был найден пистолет. Как написала в Facebook Евгения Манро, ее племянница, которой было всего 35 лет, ушла из жизни по своему выбору.

Евгения поблагодарила друзей, которые поддерживали Марию и были рядом с ней после смерти мужа.

Скульптуры ангелов Романа Шустрова установлены в Измайловском и Любашинском садах, а также на набережной реки Карповка. Третьего ангела установили после смерти скульптора в память о медиках, погибших от COVID-19.

Фото: Facebook / Мария Касьяненко