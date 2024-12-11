Во время пожара на Римского-Корсакова пострадали 5 человек

Из опасной зоны были эвакуированы 9 человек, из них 2 детей.

В Адмиралтейском районе во время пожара пострадали пять человек. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Петербургу.

Сообщение о пожаре в доме 27 по проспекту Римского-Корсакова поступило 20 января в 23:40. В двухкомнатной квартире горела обстановка на площади 10 кв. м.

Из опасной зоны были эвакуированы 9 человек, из них 2 детей. В результате пожара пострадали 5 человек (2 мужчин, женщина и 2 детей). Все были направлены в лечебные учреждения.

Пожар ликвидирован 21 января в 0:14.

Транспортная прокуратура проверяет причины пожара на станции Шушары в Петербурге.

Фото: Piter.tv