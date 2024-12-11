Во время пожара на Римского-Корсакова пострадали 5 человек

В Адмиралтейском районе во время пожара пострадали пять человек. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Петербургу.
Сообщение о пожаре в доме 27 по проспекту Римского-Корсакова поступило 20 января в 23:40. В двухкомнатной квартире горела обстановка на площади 10 кв. м.
Из опасной зоны были эвакуированы 9 человек, из них 2 детей. В результате пожара пострадали 5 человек (2 мужчин, женщина и 2 детей). Все были направлены в лечебные учреждения.
Пожар ликвидирован 21 января в 0:14.
Транспортная прокуратура проверяет причины пожара на станции Шушары в Петербурге.
Фото: Piter.tv
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