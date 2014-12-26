В пожаре на Римского-Корсакова отравился угарным газом житель дома

Сейчас пострадавшей находится в больнице.

В Адмиралтейском районе в воскресенье, 12 декабря, произошел страшный пожар, в котором пострадал житель дома. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Примерно в 18:30 вечера в жилом доме № 57 по Римского-Корсакова вспыхнула квартира. Пламя потушили за 20 минут. Спасатели спасли человека. Мужчина надышался угарным газом. Его госпитализировали.

На данный момент устанавливается причина пожара. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv сообщили, что во время пожара на улице Пионерстроя хозяин квартиры отравился угарным газом.

Фото: Piter.tv